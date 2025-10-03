Xiaomi випустила телевізор Redmi TV X 2026 для геймерів – матриця 85” Mini LED із частотою 288 Гц03.10.25
Xiaomi офіційно представила телевізор Redmi TV X 2026, який став найбільшим та технологічно просунутим пристроєм у серії. Новинка отримала 85-дюймовий екран з Mini LED-підсвічуванням та розрахована як на любителів кіно, так і на геймерів. Першим ринком для моделі став Китай, але в компанії вже натякають, що на початку наступного року вийде телевізор і за межами країни.
Основне оновлення торкнулося дисплея. Redmi TV X 2026 оснащений Mini LED-панеллю з 640 зонами локального затемнення та піковою яскравістю до 1200 ниток. Така технологія дозволяє наблизитись до якості зображення OLED з глибоким чорним та максимально насиченими кольорами. Для більш природного зображення вбудований датчик освітленості, який автоматично коригує яскравість і колірну температуру, а для перегляду фільмів передбачений режим Filmmaker Mode, що відключає алгоритми постобробки.
ТБ явно націлений і на ігрову аудиторію. Він підтримує стандартну частоту оновлення 4K 144 Гц, а також спеціальний режим із розгоном до 288 Гц при зниженні роздільної здатності до 2560×1440. Додані технології VRR, AMD FreeSync Premium із затримкою всього 4 мс та Dolby Vision Gaming, завдяки чому картинка в іграх стає максимально плавною.
За обробку зображення відповідає процесор MediaTek MT9655 з графікою Mali-G52 MC1, якому допомагають 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища. ТБ працює на новій оболонці HyperOS 3, а звук забезпечують два динаміки потужністю по 15 Вт з підтримкою Dolby Atmos.
Модель отримала широкий набір інтерфейсів: три HDMI, з яких два відповідають стандарту 2.1 та підтримують eARC, два USB (одна версія 3.0), Ethernet, оптичний S/PDIF, а також традиційні ТБ-входи. Для бездротових підключень доступні Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, AirPlay та Miracast. Пристрій можна інтегрувати до екосистеми Mi Home.
У Китаї Redmi TV X 2026 продається за ціною 4800 юанів (близько $675). Телевізор доступний лише у 85-дюймовій версії. Коли саме він з’явиться на міжнародних ринках і під яким брендом, поки що не повідомляється.
Xiaomi офіційно представила телевізор Redmi TV X 2026, який став найбільшим та технологічно просунутим пристроєм у серії.
