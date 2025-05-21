Xiaomi TV S Mini LED 2025 оснащены матрицей 288 Гц и ИИ-обработкой изображения21.05.25
Анонсирована новая линейка телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2025. Устройства уже доступны для предварительного заказа, а официальный старт продаж намечен на 22 мая.
Серия включает модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Стоимость базовой 55-дюймовой версии составляет 2999 юаней (примерно $416), а флагманская 75-дюймовая модель с настенным креплением — 5199 юаней ($722). Цена 85-дюймового варианта пока не объявлена.
Главным техническим акцентом серии стал экран с антибликовым покрытием, снижающим отражение до 1,8%. Это должно обеспечить более глубокий черный цвет и стабильный контраст даже в условиях яркого освещения. В основе лежит VA-матрица с Mini LED-подсветкой и многослойной оптической пленкой, а количество зон локального затемнения варьируется от 408 до 704 в зависимости от диагонали.
Флагманская модель TV S75 поддерживает разрешение 4K, пиковую яркость до 1700 нит и частоту обновления 144 Гц, с возможностью динамического увеличения до 288 Гц в игровом режиме. Используется второе поколение Master Image Engine, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта. Система в реальном времени регулирует яркость, контраст и цветовую температуру.
Для игровых сценариев предусмотрена поддержка VRR и AMD FreeSync Premium Pro. Телевизоры работают на чипсете с ядрами Cortex-A73 и графикой Mali-G52, имеют 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, интерфейсы HDMI 2.1 с eARC, USB 3.0, оптический выход, AV и LAN.
Аудиосистема включает четыре динамика мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos и Harman AudioEFX. Управление осуществляется через голосовой помощник Xiao AI, а операционная система — HyperOS 2.0 — интегрирована с умным домом Xiaomi.
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