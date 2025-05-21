Xiaomi TV S Mini LED 2025 оснащені матрицею 288 Гц та ШІ-обробкою зображення

Анонсовано нову лінійку телевізорів Xiaomi TV S Mini LED 2025. Пристрої доступні для попереднього замовлення, а офіційний старт продажів намічено на 22 травня.

Серія включає моделі з діагоналлю 55, 65, 75 та 85 дюймів. Вартість базової 55-дюймової версії складає 2999 юанів (приблизно $416), а флагманська 75-дюймова модель із настінним кріпленням – 5199 юанів ($722). Ціна 85-дюймового варіанта поки що не оголошена.

Головним технічним акцентом серії став екран з покриттям антивідблиску, що знижує відображення до 1,8%. Це має забезпечити глибший чорний колір та стабільний контраст навіть за умов яскравого освітлення. В основі лежить VA-матриця з Mini LED-підсвічуванням та багатошаровою оптичною плівкою, а кількість зон локального затемнення варіюється від 408 до 704 залежно від діагоналі.

Флагманська модель TV S75 підтримує роздільну здатність 4K, пікову яскравість до 1700 ніт та частоту оновлення 144 Гц, з можливістю динамічного збільшення до 288 Гц в ігровому режимі. Використовується друге покоління Master Image Engine, що ґрунтується на алгоритмах штучного інтелекту. Система в реальному часі регулює яскравість, контраст та колірну температуру.

Для ігрових сценаріїв передбачена підтримка VRR і AMD FreeSync Premium Pro. Підтримуються Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, інтерфейси HDMI 2.1 з eARC, USB 3.0, оптичний вихід, AV та LAN.

Аудіосистема включає чотири динаміки потужністю 30 Вт з підтримкою Dolby Atmos та Harman AudioEFX. Управління здійснюється через голосовий помічник Xiao AI, а операційна система HyperOS 2.0 інтегрована з розумним будинком Xiaomi.