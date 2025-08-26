Xiaomi Smart Home Screen 8 Gimbal Edition — центральный хаб умного дома с камерой

Xiaomi представила новое устройство для «умного дома» — Smart Home Display 8 Gimbal Edition. Это 8-дюймовый дисплей, который совмещает функции управления бытовой техникой и систему видеонаблюдения. Продажи стартуют 21 августа, цена составит менее $100.

Через хаб Xiaomi Smart Home Screen 8 Gimbal Edition можно включать освещение, запускать чайник, обращаться к голосовому ассистенту или включать ребёнку мультфильмы. Главная особенность устройства — камера на подвижном карданном механизме, которая поворачивается и наклоняется, охватывая всю комнату. Благодаря этому гаджет можно использовать и как домашний монитор, и как камеру наблюдения. Для ночного времени предусмотрена инфракрасная подсветка.

Таким образом, Smart Home Display 8 Gimbal Edition сочетает в себе центр управления «умным домом» и систему безопасности в одном корпусе.

Ранее компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок новую модель умных очков — Smart Audio Glasses, сочетающих функции открытых Bluetooth-наушников и стильного повседневного аксессуара. В отличие от более «продвинутых» решений вроде Ray-Ban Meta, новинка не оснащена камерой или ИИ-функциями. Зато и цена куда скромнее — около $87 на AliExpress.

Функции Xiaomi Smart Audio Glasses

Xiaomi Smart Audio Glasses ориентированы на ежедневное использование и оснащены ультразвуковыми динамиками SLS0820, которые обеспечивают насыщенное звучание с чёткими басами. Благодаря технологии подавления эха и утечки звука, звук не мешает окружающим.

Вес гаджета — всего 40 г, предусмотрены эргономичные дужки и мягкие регулируемые упоры для носа. Также на дужке размещена сенсорная панель, с помощью которой можно управлять воспроизведением, переключать треки и отвечать на звонки. Дополнительное удобство — встроенные датчики, которые автоматически ставят музыку на паузу, если пользователь снимает очки.

Очки получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, а совместимость заявлена с Android 10+ и iOS 13+.