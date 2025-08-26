Xiaomi Smart Home Screen 8 Gimbal Edition – центральний хаб розумного будинку з камерою

Xiaomi представила новий пристрій для “розумного будинку” – Smart Home Display 8 Gimbal Edition. Це 8-дюймовий дисплей, який поєднує функції керування побутовою технікою та систему відеоспостереження. Продаж стартує 21 серпня, ціна складе менше $100.

Через хаб Xiaomi Smart Home Screen 8 Gimbal Edition можна включати освітлення, запускати чайник, звертатися до голосового помічника або включати дитині мультфільми. Головна особливість пристрою – камера на рухомому карданному механізмі, яка повертається та нахиляється, охоплюючи всю кімнату. Завдяки цьому гаджет можна використовувати як домашній монітор, і як камеру спостереження. Для нічного часу передбачено інфрачервоне підсвічування.

Таким чином, Smart Home Display 8 Gimbal Edition поєднує центр управління «розумним будинком» і систему безпеки в одному корпусі.

Раніше компанія Xiaomi випустила на глобальний ринок нову модель розумних окулярів – Smart Audio Glasses, що поєднують функції відкритих Bluetooth-навушників та стильного повсякденного аксесуара. На відміну від більш «просунутих» рішень типу Ray-Ban Meta, новинка не оснащена камерою або ІІ-функціями. Зате і ціна набагато скромніша — близько $87 на AliExpress.

Функції Xiaomi Smart Audio Glasses

Xiaomi Smart Audio Glasses орієнтовані на щоденне використання та оснащені ультразвуковими динаміками SLS0820, які забезпечують насичене звучання з чіткими басами. Завдяки технології придушення луни та витоку звуку, звук не заважає оточуючим.

Вага гаджета – всього 40 г, передбачені ергономічні дужки та м’які регульовані упори для носа. Також на дужці розміщена сенсорна панель, за допомогою якої можна керувати відтворенням, перемикати треки та відповідати на дзвінки. Додаткова зручність — вбудовані датчики, що автоматично ставлять музику на паузу, якщо користувач знімає окуляри.

Окуляри отримали захист від вологи та пилу за стандартом IP54, а сумісність заявлена ​​з Android 10+ та iOS 13+.