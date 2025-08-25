Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro — распознает капилляры владельца и анализирует их с помощью ИИ, конечно же

Xiaomi представила новый флагманский умный замок Smart Door Lock 4 Pro. В отличие от предыдущих моделей, он получил встроенную широкоугольную HD-камеру в глазке и большой экран с внутренней стороны двери, позволяющий видеть посетителя без использования смартфона.

Характеристики Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro

Замок поддерживает сразу несколько способов идентификации владельца:

сканирование рисунка капилляров на ладони,

3D-распознавание лица,

отпечаток пальца,

ввод пароля,

управление через телефон или умные часы,

использование NFC-карты, как в гостиницах.

Встроенная камера ведет запись при появлении человека у двери, работает цветное ночное видение, а 24-ГГц радар и алгоритмы ИИ анализируют поведение и способны подать сигнал тревоги даже без попытки взлома — например, если кто-то подозрительно задержался у входа. По данным компании, система выполняет распознавание менее чем за секунду, а уровень ошибок не превышает 1%.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, которого хватает до 4 месяцев работы. Дополнительно можно установить батарейки AA — они обеспечат еще около полугода автономности. Конструкция выполнена с шумопоглощающими элементами, поэтому работа механизма почти неслышна. Новинка уже доступна в Китае по цене около $345.