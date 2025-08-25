Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro — распознает капилляры владельца и анализирует их с помощью ИИ, конечно же25.08.25
Xiaomi представила новый флагманский умный замок Smart Door Lock 4 Pro. В отличие от предыдущих моделей, он получил встроенную широкоугольную HD-камеру в глазке и большой экран с внутренней стороны двери, позволяющий видеть посетителя без использования смартфона.
Характеристики Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro
Замок поддерживает сразу несколько способов идентификации владельца:
- сканирование рисунка капилляров на ладони,
- 3D-распознавание лица,
- отпечаток пальца,
- ввод пароля,
- управление через телефон или умные часы,
- использование NFC-карты, как в гостиницах.
Встроенная камера ведет запись при появлении человека у двери, работает цветное ночное видение, а 24-ГГц радар и алгоритмы ИИ анализируют поведение и способны подать сигнал тревоги даже без попытки взлома — например, если кто-то подозрительно задержался у входа. По данным компании, система выполняет распознавание менее чем за секунду, а уровень ошибок не превышает 1%.
Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, которого хватает до 4 месяцев работы. Дополнительно можно установить батарейки AA — они обеспечат еще около полугода автономности. Конструкция выполнена с шумопоглощающими элементами, поэтому работа механизма почти неслышна. Новинка уже доступна в Китае по цене около $345.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Samsung QN90F с диагональю 115″ — самый большой Neo QLED-телевизор Samsung телевизор
Samsung вывела сегмент сверхбольших телевизоров на новый уровень, представив Neo QLED QN90F с диагональю 115 дюймов – самую большую модель в своей линейке.
Исследование Viber: треть украинцев не выключает уведомления на время сна Viber исследования смартфон
37% респондентов Viber признались, что не отключают уведомления, поскольку во сне на них не реагируют. Ещё 12% держат звук активным из-за страха пропустить важный звонок
Samsung QN90F с диагональю 115″ — самый большой Neo QLED-телевизор
Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro — распознает капилляры владельца и анализирует их с помощью ИИ, конечно же
Отчет MIT уронил в цене акции ИИ-компаний
PrtSc в Windows тепер може зберігати відео та малювати на скріншотах
Samsung выпустила фильтр для воды с ИИ
Игра Warhammer 40K: Dawn of War 4 в 2026 году сразу на ПК
ASUS показала монитор с матрицей 2К частотой 720 Гц
Украинцы стали больше тратить на мобильную связь
NVIDIA включила DLSS для всех игр, а Smooth Motion поддерживает и видеокартами RTX 40
Представлены смартфоны Redmi Note 15
В Украине заработала первая гос услуга с ИИ