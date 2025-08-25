Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro – розпізнає капіляри власника та аналізує їх за допомогою ШІ, звичайно ж

Xiaomi представила новий флагманський розумний замок Smart Door Lock 4 Pro. На відміну від попередніх моделей, він отримав вбудовану ширококутну HD-камеру в вічку та великий екран із внутрішньої сторони дверей, що дозволяє бачити відвідувача без використання смартфона.

Характеристики Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro

Замок підтримує відразу кілька способів ідентифікації власника:

сканування малюнка капілярів на долоні,

3D-розпізнавання обличчя,

відбиток пальця,

введення пароля,

управління через телефон або розумний годинник,

використання NFC-карти, як у готелях.

Вбудована камера веде запис при появі людини біля дверей, працює кольорове нічне бачення, а 24-ГГц радар та алгоритми ІІ аналізують поведінку та здатні подати сигнал тривоги навіть без спроби злому – наприклад, якщо хтось підозріло затримався біля входу. За даними компанії, система виконує розпізнавання менш як за секунду, а рівень помилок не перевищує 1%.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro оснащений акумулятором ємністю 5000 мА·год, якого вистачає до 4 місяців роботи. Додатково можна встановити батареї AA – вони забезпечать ще близько півроку автономності. Конструкція виконана з шумопоглинаючими елементами, тому робота механізму майже нечутна. Новинка вже доступна у Китаї за ціною близько $345.