02.07.25
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
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Oppo Pad SE

Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее