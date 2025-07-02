Xiaomi представила умные очки с ИИ, камерой и голосовым управлением02.07.25
Компания Xiaomi представила смарт-очки с камерой и голосовым управлением, которые получили название AI Glasses. Устройство позволяет записывать видео в разрешении 2K (1440p) с частотой до 30 кадров в секунду и управляется с помощью голосовых команд. Вместо экрана используется бездисплейный интерфейс. Правая дужка устройства оснащена сенсорной панелью, реагирующей на прикосновения. Кроме того, конструкция очков предусматривает возможность установки линз с диоптриями или электрохромных вставок, предлагаемых отдельно.
Масса Xiaomi AI Glasses составляет 40 граммов. Встроенная камера с разрешением 12 мегапикселей использует сенсор Sony IMX681. Она предназначена для фото- и видеосъёмки от первого лица, а также поддерживает возможность прямых трансляций. В очки встроено пять микрофонов, в том числе с функцией костной проводимости и системой шумоподавления, работающей в том числе при сильном ветре. Также предусмотрены два динамика для воспроизведения звука.
За работу очков Xiaomi AI Glasses отвечает чип Qualcomm Snapdragon AR1 и операционная система собственной разработки под названием Vela. Встроенный аккумулятор ёмкостью 263 мА·ч обеспечивает автономную работу в течение 8 часов и 36 минут — этот показатель примерно в два раза превышает автономность аналогичных очков от Ray-Ban. Зарядка осуществляется через порт USB-C, и при этом не требуется использование отдельного кейса.
Новинка от Xiaomi будет доступна в трёх цветах: чёрном, коричневом и зелёном. В Китае стоимость устройства составляет 278 долларов. На данный момент компания не уточняет, планируется ли выпуск модели за пределами внутреннего рынка.
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