Xiaomi представила розумні окуляри з ШІ, камерою та голосовим управлінням02.07.25
Компанія Xiaomi представила смарт-окуляри з камерою та голосовим керуванням, які отримали назву AI Glasses. Пристрій дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 2K (1440p) з частотою до 30 кадрів в секунду і керується за допомогою голосових команд. Замість екрана використається бездисплейний інтерфейс. Права дужка пристрою оснащена сенсорною панеллю, що реагує на дотик. Крім того, конструкція окулярів передбачає можливість встановлення лінз з діоптріями або електрохромних вставок, що пропонуються окремо.
Маса Xiaomi AI Glasses складає 40 грамів. Вбудована камера з роздільною здатністю 12 мегапікселів використовує сенсор Sony IMX681. Вона призначена для фото- та відеозйомки від першої особи, а також підтримує можливість прямих трансляцій. В окуляри вбудовано п’ять мікрофонів, у тому числі з функцією кісткової провідності та системою шумоподавлення, що працює у тому числі за сильного вітру. Також передбачено два динаміки для відтворення звуку.
За роботу очок Xiaomi AI Glasses відповідає чіп Qualcomm Snapdragon AR1 та операційна система власної розробки під назвою Vela. Вбудований акумулятор ємністю 263 мА год забезпечує автономну роботу протягом 8 годин і 36 хвилин – цей показник приблизно вдвічі перевищує автономність аналогічних окулярів від Ray-Ban. Заряджання здійснюється через порт USB-C, і при цьому не потрібно використовувати окремий кейс.
Новинка від Xiaomi буде доступна у трьох кольорах: чорному, коричневому та зеленому. У Китаї вартість окулярів Сяомі з ШІ становить 278 доларів. На даний момент компанія не уточнює, чи планується випуск моделі за межами внутрішнього ринку.
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