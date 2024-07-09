Xiaomi представила чемоданы MiJia Expandable Suitcase в двух размерах с ценой от $5209.07.24
Компания Xiaomi анонсировала новый чемодан под брендом MiJia, назвав его MiJia Expandable Suitcase. Чемодан доступен в двух размерах: 20 дюймов и 24 дюйма. Оба варианта отличаются минималистичным дизайном и оснащены ручкой и колесами, которые можно спрятать в специальные отсеки. Внешняя часть чемодана изготовлена из материала Covestro, устойчивого к давлению, а каркас выполнен из металла, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность.
MiJia Expandable Suitcase оснащен замком TSA, что обеспечивает безопасность багажа, а также продуманными отсеками для удобного хранения вещей. Утопленная ручка сверху позволяет ставить на чемодан различные предметы, такие как ноутбук, что добавляет удобства при использовании.
Чемодан уже доступен для покупки в Китае по цене $52 для 20-дюймовой версии и $65 для 24-дюймовой версии.
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Xiaomi представила чемоданы MiJia Expandable Suitcase в двух размерах с ценой от $52Xiaomi
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