08.07.24

Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?

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Ugreen HiTune Max5c

Компания Ugreen известна своей периферией и цифровыми аксессуарами. Сегодня расскажем про полноразмерные наушники Ugreen HiTune Max5c, которые в очередной раз ломают стереотипы про бюджетные устройства.