Xiaomi представила чемоданы MiJia Expandable Suitcase в двух размерах с ценой от $52

Компания Xiaomi анонсировала новый чемодан под брендом MiJia, назвав его MiJia Expandable Suitcase. Чемодан доступен в двух размерах: 20 дюймов и 24 дюйма. Оба варианта отличаются минималистичным дизайном и оснащены ручкой и колесами, которые можно спрятать в специальные отсеки. Внешняя часть чемодана изготовлена из материала Covestro, устойчивого к давлению, а каркас выполнен из металла, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность.

MiJia Expandable Suitcase оснащен замком TSA, что обеспечивает безопасность багажа, а также продуманными отсеками для удобного хранения вещей. Утопленная ручка сверху позволяет ставить на чемодан различные предметы, такие как ноутбук, что добавляет удобства при использовании.

Чемодан уже доступен для покупки в Китае по цене $52 для 20-дюймовой версии и $65 для 24-дюймовой версии.