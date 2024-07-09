Xiaomi представила валізи MiJia Expandable Suitcase у двох розмірах із ціною від $52

Компанія Xiaomi анонсувала нову валізу під брендом MiJia, назвавши її MiJia Expandable Suitcase. Валіза доступна у двох розмірах: 20 дюймів та 24 дюйми. Обидва варіанти відрізняються мінімальним дизайном і оснащені ручкою та колесами, які можна заховати у спеціальні відсіки. Зовнішня частина валізи виготовлена ​​з матеріалу Covestro, стійкого до тиску, а каркас виконаний із металу, що забезпечує додаткову міцність та довговічність.

MiJia Expandable Suitcase оснащений замком TSA, що забезпечує безпеку багажу, а також продуманими відсіками для зручного зберігання речей. Втоплена ручка зверху дозволяє ставити на валізу різні предмети, такі як ноутбук, що додає зручності при використанні.

Валіза вже доступна для покупки в Китаї за ціною $52 для 20-дюймової версії і $65 для 24-дюймової версії.