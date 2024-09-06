Xiaomi Powerbank 25000 212W может выдавать на зарядку до 140 Вт мощности06.09.24
Xiaomi представила новый пауэрбанк на своей краудфандинговой платформе Youpin под названием Xiaomi Powerbank 25000 212W. Несмотря на название, реальная емкость устройства составляет 14 000 мАч.
Дизайн пауэрбанка включает прозрачную переднюю панель, которая позволяет видеть внутренние компоненты, а также три USB-порта — два USB-C и один USB-A. Общая мощность устройства достигает 212 Вт, что позволяет заряжать одновременно три устройства с мощностью 65 Вт, 27 Вт и 120 Вт соответственно.
Один из портов USB-C поддерживает зарядку по стандарту Power Delivery 3.1 с мощностью до 140 Вт, чего достаточно для зарядки ноутбуков, таких как MacBook Pro. Второй USB-C порт обеспечивает мощность до 45 Вт, а USB-A порт — до 120 Вт.
Устройство совместимо с различными протоколами быстрой зарядки, включая QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP и Apple 2.4A. Xiaomi также оснастила пауэрбанк девятью уровнями защиты для обеспечения безопасности использования. Пауэрбанк доступен на Youpin по цене около 70 долларов США. Пока неизвестно, когда устройство появится на глобальном рынке.
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