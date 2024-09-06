Xiaomi Powerbank 25000 212W може видавати на зарядку до 140 Вт потужності

Xiaomi представила новий пауербанк на своїй краудфандинговій платформі Youpin під назвою Xiaomi Powerbank 25000 212W. Незважаючи на назву, реальна ємність пристрою становить 14000 мАг.

Дизайн пауербанку включає прозору передню панель, яка дозволяє бачити внутрішні компоненти, а також три USB-порти – два USB-C і один USB-A. Загальна потужність пристрою досягає 212 Вт, що дозволяє заряджати одночасно три пристрої з потужністю 65 Вт, 27 Вт та 120 Вт відповідно.

Один із портів USB-C підтримує зарядку за стандартом Power Delivery 3.1 з потужністю до 140 Вт, чого достатньо для заряджання ноутбуків, таких як MacBook Pro. Другий USB-C порт забезпечує потужність до 45 Вт, а USB-A порт – до 120 Вт.

Пристрій сумісний з різними протоколами швидкого заряджання, включаючи QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP та Apple 2.4A. Xiaomi також оснастила пауербанк дев’ятьма рівнями захисту для забезпечення безпеки використання. Пауербанк доступний Youpin за ціною близько 70 доларів США. Поки що невідомо, коли пристрій з’явиться на глобальному ринку.