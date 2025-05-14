Xiaomi FX Pro 2025 — QLED-телевизоры с 4K разрешением и доступными ценами

Компания Xiaomi представила серию смарт-телевизоров 4K QLED TV FX Pro 2025. Новинки с диагоналями 43 и 55 дюймов получили хорошие характеристики при сравнительно невысокой цене и ориентированы как на повседневное использование, так и на развлечения.

Обе модели построены на панели с разрешением 3840×2160, поддерживают технологию квантовых точек, цветовой охват DCI-P3 (94%), HDR10+, а частота обновления составляет 60 Гц. У версии с диагональю 55″ предусмотрена технология DLG, которая позволяет получить частоту до 120 Гц при снижении разрешения до 1080p — эта опция будет интересна геймерам.

Телевизоры работают на Fire TV OS с поддержкой Amazon Alexa, AirPlay 2 и Miracast, а также имеют встроенный режим “картинка в картинке” для видеонаблюдения через камеры Alexa.

Из особенностей — накопитель на 32 ГБ, поддержка Dolby Audio и DTS:X, акустика на 30 Вт у 43-дюймовой модели и 34 Вт у 55-дюймовой. На корпусе — три HDMI (один с eARC), USB 2.0, Ethernet и другие базовые интерфейсы.

Старт продаж намечен на 14 мая. В Индии стоимость составит $325 за 43″ и $470 за 55″, данные по другим регионам пока не раскрываются.