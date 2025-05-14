Xiaomi FX Pro 2025 – QLED-телевізори з 4K роздільною здатністю та доступними цінами

Компанія Xiaomi представила серію смарт-телевізорів 4K QLED TV FX Pro 2025. Новинки з діагоналями 43 і 55 дюймів отримали хороші характеристики за порівняно невисоку ціну та орієнтовані як на повсякденне використання, так і на розваги.

Обидві моделі побудовані на панелі з роздільною здатністю 3840×2160, підтримують технологію квантових точок, колірне охоплення DCI-P3 (94%), HDR10+, а частота оновлення складає 60 Гц. У версії з діагоналлю 55″ передбачена технологія DLG, яка дозволяє отримати частоту до 120 Гц при зниженні роздільної здатності до 1080p – ця опція буде цікава геймерам.

ТБ працюють на Fire TV OS з підтримкою Amazon Alexa, AirPlay 2 і Miracast, а також мають вбудований режим “картинка в картинці” для відеоспостереження через камери Alexa.

З особливостей – накопичувач на 32 ГБ, підтримка Dolby Audio та DTS:X, акустика на 30 Вт у 43-дюймової моделі та 34 Вт у 55-дюймової. На корпусі три HDMI (один з eARC), USB 2.0, Ethernet та інші базові інтерфейси.

Старт продажів заплановано на 14 травня. В Індії вартість складе $325 за 43″ та $470 за 55″, дані щодо інших регіонів поки не розкриваються.