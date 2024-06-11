WWDC 2024: кастомизация, RCS и ААА-игры в свежей iOS 18

На конференции WWDC 2024 Apple анонсировала iOS 18, новую версию мобильной операционной системы для iPhone, представив множество значительных нововведений и улучшений. Вице-президент по программному обеспечению Крейг Федериги продемонстрировал ряд ключевых функций и изменений.

Обновления iOS 18

iOS 18 предлагает больше возможностей индивидуальных настроек главного экрана. Пользователи смогут свободно размещать значки приложений, создавая свои макеты. Значки приложений теперь поддерживают темный режим и могут быть оттенены различными цветами для персонализации. Центр управления переработан и имеет новые инструменты кастомизации благодаря новой галерее. Разработчики могут предоставлять инструменты из своих приложений в Центре управления. Пользователи могут проводить пальцем, чтобы получить доступ к дополнительным экранам Центра управления. Элементы управления на экране блокировки также можно настроить для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Приложение iMessages в iOS 18 будет поддерживать RCS, стандарт связи между устройствами Android и iOS, заменяющий SMS. Пользователи смогут реагировать на сообщения любыми эмодзи, планировать отправку сообщений, форматировать текст жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием и зачеркиванием, а также использовать новые текстовые эффекты для подчеркивания слов и фраз с автоматическими предложениями. Приложение также поддерживает отправку и получение сообщений через спутниковое соединение.

В приложении Mail электронные письма можно автоматически сортировать по категориям, помогая определять приоритетность сообщений. В приложении Maps добавлены топографические карты с сетью троп и туристических маршрутов. Новая функция Tap to Cash в Wallet позволяет отправлять деньги, просто держа телефоны вместе.

Приложение Photos полностью переработано, предлагая единое представление с сеткой фотографий вверху и библиотекой, упорядоченной по темам внизу. Сетка фотографий демонстрирует всю библиотеку, и пользователи могут использовать просмотры месяцев и лет, а также фильтровать снимки экрана и другие категории. Раздел Recent Days отображает последние фотографии, а фотографии квитанций автоматически отфильтровываются. Раздел People and Pets собирает фотографии групп людей. Коллекции можно изменить или закрепить, а карусель с Featured Photos и любимыми коллекциями автоматически обновляется для демонстрации новых изображений.

Первая бета-версия iOS 18 для разработчиков уже доступна, а публичная бета-версия появится позже. Официальный релиз новой версии ОС ожидается осенью.

Игры на iOS 18

А еще iOS 18 впервые получила игровой режим. Game Mode минимизирует фоновую активность, чтобы поддерживать высокую частоту кадров, а также обеспечивает лучшее и более быстрое взаимодействие с AirPods и беспроводными игровыми контроллерами. Вот только сроки выхода адаптированных игр на iPhone и iPad пока не сообщаются.

Более того, Apple сделала сенсационное объявление: игра World of Warcraft, которая более 20 лет доступна только на PC, выйдет на iPhone и iPad!

Среди подтвержденных игр, которые будут поддерживаться на iOS: