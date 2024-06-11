10.06.24

Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?

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Logitech G502X

У лінійку мишок Logitech G502 2023 входить кілька моделей – з приставками в назві X, X Plus і Lightspeed. Розглянемо середній варіант