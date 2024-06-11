WWDC 2024: кастомізація, RCS та ААА-ігри у свіжій iOS 18

На конференції WWDC 2024 Apple анонсувала iOS 18, нову версію мобільної операційної системи для iPhone, представивши безліч значних нововведень та покращень. Віце-президент із програмного забезпечення Крейг Федеріги продемонстрував низку ключових функцій та змін.

Оновлення iOS 18

iOS 18 пропонує більше можливостей індивідуальних налаштувань головного екрана. Користувачі зможуть вільно розміщувати значки програм, створюючи свої макети. Значки програм тепер підтримують темний режим і можуть бути відтінені різними кольорами для персоналізації. Центр управління перероблено та має нові інструменти кастомізації завдяки новій галереї. Розробники можуть надавати інструменти зі своїх програм у Центрі управління. Користувачі можуть проводити пальцем, щоб отримати доступ до додаткових екранів Центру керування. Елементи керування на екрані блокування також можна налаштувати для швидкого доступу до часто використовуваних функцій.

Програма iMessages в iOS 18 буде підтримувати RCS, новий стандарт зв’язку між пристроями Android та iOS, що замінює SMS. Користувачі зможуть реагувати на повідомлення будь-якими емодзи, планувати надсилання повідомлень, форматувати текст жирним шрифтом, курсивом, підкресленням та закресленням, а також використовувати нові текстові ефекти для підкреслення слів та фраз з автоматичними реченнями. Програма також підтримує надсилання та отримання повідомлень через супутникове з’єднання.

У програмі Mail електронні листи можна автоматично сортувати за категоріями, допомагаючи визначати пріоритетність повідомлень. У додатку Maps додано топографічні карти з мережею стежок та туристичних маршрутів. Нова функція Tap to Cash у Wallet дозволяє відправляти гроші, просто тримаючи телефони разом.

Програма Photos повністю перероблена, пропонуючи єдину виставу з сіткою фотографій вгорі та бібліотекою, впорядкованою за темами внизу. Сітка фотографій демонструє всю бібліотеку, і користувачі можуть використовувати перегляди місяців та років, а також фільтрувати знімки екрана та інші категорії. Розділ Recent Days відображає останні фотографії, а фотографії квитанцій автоматично відфільтровуються. Розділ People and Pets збирає фотографії груп людей. Колекції можна змінити або закріпити, а карусель з Featured Photos та улюбленими колекціями автоматично оновлюється для демонстрації нових зображень.

Перша бета-версія iOS 18 для розробників вже є доступною, а публічна бета-версія з’явиться пізніше. Офіційний реліз нової версії ОС очікується восени.

Ігри на iOS 18

А ще iOS 18 вперше здобула ігровий режим. Game Mode мінімізує фонову активність, щоб підтримувати високу частоту кадрів, а також забезпечує кращу та швидку взаємодію з AirPods та бездротовими ігровими контролерами. Ось тільки термін виходу адаптованих ігор на iPhone і iPad поки не повідомляються.

Більш того, Apple зробила сенсаційне оголошення: гра World of Warcraft, яка понад 20 років доступна лише на PC, вийде на iPhone та iPad!

Серед підтверджених ігор, які будуть підтримуватись на iOS: