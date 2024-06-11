WWDC 2024: ИИ добрался до Apple. ChatGPT будет бесплатным на iPhone11.06.24
На конференции Apple WWDC 2024 значительное внимание было уделено искусственному интеллекту (ИИ), хотя компания предпочитала термин «Apple Intelligence», говоря о функциях на основе машинного обучения. В 2022 году мир был потрясен появлением ChatGPT, и Google и Microsoft быстро подхватили эту волну, оставив Apple в роли догоняющего. Теперь же компания готова изменить эту ситуацию и ввести свои ИИ-технологии.
Новые функции Apple Intelligence
- Управление уведомлениями:
- ИИ будет помогать управлять уведомлениями, сортируя и приоритизируя их для пользователя.
- Написание и резюмирование текста:
- В приложении Mail ИИ сможет писать письма или резюмировать полученные сообщения, причем пользователи смогут выбирать тон письма.
- Передача задач между приложениями:
Конфиденциальность и обработка данных:
Apple подчеркнула, что все функции ИИ будут обрабатываться непосредственно на устройстве, что обеспечит высокий уровень конфиденциальности. Для использования всех возможностей Apple Intelligence потребуется чип A17 Pro или серия M.
Корпоративные клиенты смогут блокировать использование функций ChatGPT и Apple Intelligence с помощью стандартных элементов управления MDM.
Семантический индекс:
Несмотря на локальную обработку данных, предусмотрен так называемый «семантический индекс». Этот индекс будет собирать личные данные, когда это необходимо, и отображать их в приложениях, чтобы улучшить пользовательский опыт.
Пользователи iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia получат возможность бесплатно пользоваться ChatGPT уже позже в этом году.
Бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia уже доступны для разработчиков, но интеграция ChatGPT появится только после официального релиза операционных систем осенью 2024 года.
Siri доучат с помощью OpenAI
- Естественный язык и контекстное понимание:
- Пользователи смогут общаться с Siri на естественном языке или вводить текстовые команды.
- Siri будет учитывать контекст, то есть понимать предыдущие действия пользователя и использовать эту информацию для выполнения новых команд.
- Действия в приложениях:
- Siri сможет выполнять действия внутри приложений. Например, сделать селфи, когда вы смотрите в камеру, затем сохранить фото и отправить его другу.
- Поиск и копирование информации:
- Siri сможет искать в галерее, например, фото документов, копировать информацию с изображения (например, номер удостоверения) и вставлять его в веб-формы.
- Написание и изменение текста:
- В Mail и других приложениях Siri сможет писать сообщения и менять их тон по запросу пользователя.
Новые функции и приложения
Genmoji:
Функция мгновенного создания реакций, похожих на смайлы, которая позволяет генерировать эмодзи и использовать их в сообщениях.
Image Playground:
Инструмент для создания изображений, работающий как в отдельной программе, так и доступный в других приложениях. Позволяет пользователям легко создавать и редактировать изображения.
Safari Highlights
Сможет предоставить пользователям полезную информацию о странице во время просмотра. Это включает такие вещи, как итоги статей, направления и быстрые ссылки. Можно будет воспроизводить музыку исполнителя с Highlights или получать информацию о телешоу или фильме.
Интеграция ИИ в приложении Фото
- Умный поиск:
- Возможность искать объекты в библиотеке фотографий, используя ключевые слова и контекстный поиск.
- Magic Eraser:
- Подобная функция от Google, позволяющая стирать ненужные объекты с фотографий, улучшая их качество и внешний вид.
А что Илон айфон его Маск?
Илон Маск выразил серьезные опасения относительно этой интеграции, называя ее неприемлемым нарушением безопасности. Он угрожает запретить использование устройств Apple в своих компаниях, включая Tesla и SpaceX. Кроме того, Маск заявил о требовании сдавать телефоны Apple после входа на территорию его компаний для безопасности.
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed. Рассмотрим средний вариант
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
WWDC 2024: ИИ добрался до Apple. ChatGPT будет бесплатным на iPhoneApple iOS Siri WWDC искусственный интеллект
Apple заявила на WWDC 2024, что начинает с работы с самым лучшим чат-ботом, но в дальнейшем будет поддерживать другие модели ИИ. Маск назвал интеграцию ChatGPT в iOS 18 нарушением безопасности
WWDC 2024: iOS 18 получит набор через T9 на iPhoneiOS WWDC обновление
iOS автоматически будет фильтровать адресную книгу на айфоне, чтобы найти возможные совпадения. Имя и номер соответствующего контакта появятся в верхней части экрана.