WWDC 2024: ИИ добрался до Apple. ChatGPT будет бесплатным на iPhone

На конференции Apple WWDC 2024 значительное внимание было уделено искусственному интеллекту (ИИ), хотя компания предпочитала термин «Apple Intelligence», говоря о функциях на основе машинного обучения. В 2022 году мир был потрясен появлением ChatGPT, и Google и Microsoft быстро подхватили эту волну, оставив Apple в роли догоняющего. Теперь же компания готова изменить эту ситуацию и ввести свои ИИ-технологии.

Новые функции Apple Intelligence

Управление уведомлениями: ИИ будет помогать управлять уведомлениями, сортируя и приоритизируя их для пользователя. Написание и резюмирование текста: В приложении Mail ИИ сможет писать письма или резюмировать полученные сообщения, причем пользователи смогут выбирать тон письма. Передача задач между приложениями: ИИ сможет передавать задачи из одного приложения в другое. Например, если вам прислали подкаст в мессенджере, ИИ сможет автоматически воспроизвести его в подходящем приложении для подкастов

Конфиденциальность и обработка данных:

Apple подчеркнула, что все функции ИИ будут обрабатываться непосредственно на устройстве, что обеспечит высокий уровень конфиденциальности. Для использования всех возможностей Apple Intelligence потребуется чип A17 Pro или серия M.

Корпоративные клиенты смогут блокировать использование функций ChatGPT и Apple Intelligence с помощью стандартных элементов управления MDM.

Семантический индекс:

Несмотря на локальную обработку данных, предусмотрен так называемый «семантический индекс». Этот индекс будет собирать личные данные, когда это необходимо, и отображать их в приложениях, чтобы улучшить пользовательский опыт.

Пользователи iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia получат возможность бесплатно пользоваться ChatGPT уже позже в этом году.

Бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia уже доступны для разработчиков, но интеграция ChatGPT появится только после официального релиза операционных систем осенью 2024 года.

Siri доучат с помощью OpenAI

Естественный язык и контекстное понимание: Пользователи смогут общаться с Siri на естественном языке или вводить текстовые команды.

Siri будет учитывать контекст, то есть понимать предыдущие действия пользователя и использовать эту информацию для выполнения новых команд. Действия в приложениях: Siri сможет выполнять действия внутри приложений. Например, сделать селфи, когда вы смотрите в камеру, затем сохранить фото и отправить его другу. Поиск и копирование информации: Siri сможет искать в галерее, например, фото документов, копировать информацию с изображения (например, номер удостоверения) и вставлять его в веб-формы. Написание и изменение текста: В Mail и других приложениях Siri сможет писать сообщения и менять их тон по запросу пользователя.

Новые функции и приложения

Genmoji:

Функция мгновенного создания реакций, похожих на смайлы, которая позволяет генерировать эмодзи и использовать их в сообщениях.

Image Playground:

Инструмент для создания изображений, работающий как в отдельной программе, так и доступный в других приложениях. Позволяет пользователям легко создавать и редактировать изображения.

Safari Highlights

Сможет предоставить пользователям полезную информацию о странице во время просмотра. Это включает такие вещи, как итоги статей, направления и быстрые ссылки. Можно будет воспроизводить музыку исполнителя с Highlights или получать информацию о телешоу или фильме.

Интеграция ИИ в приложении Фото

Умный поиск: Возможность искать объекты в библиотеке фотографий, используя ключевые слова и контекстный поиск. Magic Eraser: Подобная функция от Google, позволяющая стирать ненужные объекты с фотографий, улучшая их качество и внешний вид.

А что Илон айфон его Маск?

Илон Маск выразил серьезные опасения относительно этой интеграции, называя ее неприемлемым нарушением безопасности. Он угрожает запретить использование устройств Apple в своих компаниях, включая Tesla и SpaceX. Кроме того, Маск заявил о требовании сдавать телефоны Apple после входа на территорию его компаний для безопасности.