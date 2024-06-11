WWDC 2024: Штучний інтелект дістався Apple. ChatGPT буде безкоштовним на iPhone

На конференції Apple WWDC 2024 значну увагу було приділено штучному інтелекту (ШІ), хоча компанія віддавала перевагу терміну «Apple Intelligence», говорячи про функції на основі машинного навчання. У 2022 році світ був вражений появою ChatGPT, і Google і Microsoft швидко підхопили цю хвилю, залишивши Apple в ролі наздоганяючого. Тепер компанія готова змінити цю ситуацію і ввести свої ШІ-технології.

Нові функції Apple Intelligence

Керування повідомленнями: ШІ допомагатиме керувати повідомленнями, сортуючи та пріоритизуючи їх для користувача. Написання та резюмування тексту: У програмі Mail ШІ зможе писати листи або резюмувати отримані повідомлення, причому користувачі зможуть вибирати тон листа. Передача завдань між програмами: ШІ зможе передавати завдання з одного додатка до іншого. Наприклад, якщо вам надіслали подкаст у месенджері, ШІ зможе автоматично відтворити його у відповідному додатку для подкастів

Конфіденційність та обробка даних:

Apple підкреслила, що всі функції ШІ будуть оброблятися безпосередньо на пристрої, що забезпечить високий рівень конфіденційності. Для використання всіх можливостей Apple Intelligence буде потрібно чіп A17 Pro або серія M.

Корпоративні клієнти зможуть блокувати використання функцій ChatGPT та Apple Intelligence за допомогою стандартних елементів керування MDM.

Семантичний індекс:

Незважаючи на локальну обробку даних, передбачено так званий «семантичний індекс». Цей індекс буде збирати особисті дані, коли це необхідно, і відображати їх у додатках, щоб покращити користувальницький досвід.

Користувачі iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia матимуть можливість безкоштовно користуватися ChatGPT вже пізніше цього року.

Бета-версії iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia вже доступні для розробників, але інтеграція ChatGPT з’явиться лише після офіційного релізу операційних систем восени 2024 року.

Siri доучать за допомогою OpenAI

Природна мова та контекстне розуміння: Користувачі зможуть спілкуватися з Siri природною мовою або вводити текстові команди.

Siri враховуватиме контекст, тобто розуміти попередні дії користувача та використовуватиме цю інформацію для виконання нових команд. Дії у програмах: Siri зможе виконувати дії всередині додатків. Наприклад, зробити селфі, коли ви дивитеся в камеру, потім зберегти фото та відправити його другові. Пошук та копіювання інформації: Siri зможе шукати в галереї, наприклад, фото документів, копіювати інформацію із зображення (наприклад, номер посвідчення) та вставляти його у веб-форми. Написання та зміна тексту: У Mail та інших програмах Siri зможе писати повідомлення та змінювати їх тон на запит користувача.

Нові функції та програми

Genmoji:

Функція миттєвого створення реакцій, схожих на смайли, яка дозволяє генерувати емодзі та використовувати їх у повідомленнях.

Image Playground:

Інструмент створення зображень, що працює як в окремій програмі, так і доступний в інших програмах. Дозволяє користувачам легко створювати та редагувати зображення.

Safari Highlights

Зможе надати користувачам корисну інформацію про сторінку під час перегляду. Це включає такі речі, як підсумки статей, напрямки та швидкі посилання. Можна буде відтворювати музику виконавця з Highlights або отримувати інформацію про телешоу чи фільм.

Інтеграція ШІ у додатку Фото

Розумний пошук: Можливість шукати об’єкти в бібліотеці фотографій за допомогою ключових слів та контекстного пошуку. Magic Eraser: Подібна функція від Google, що дозволяє прати непотрібні об’єкти з фотографій, покращуючи їхню якість та зовнішній вигляд.

А що Ілон айфон його Маск?

Ілон Маск висловив серйозні побоювання щодо цієї інтеграції, називаючи її неприйнятним порушенням безпеки. Він загрожує заборонити використання пристроїв Apple у своїх компаніях, включаючи Tesla та SpaceX. Крім того, Маск заявив про вимогу здавати телефони Apple після входу на територію його компаній для безпеки.