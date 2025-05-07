World of Tanks проводит акцию в честь 80-летие окончания Второй мировой войны07.05.25
С 6 по 13 мая в World of Tanks продлится специальный ивент, посвященный годовщине завершения боевых действий в Европе. Игроков ждет новый PvE-режим «Операция Почтарь», прямая историческая трансляция из Танкового музея в Бовингтоне, Twitch Drops, скидки и другие активности.
В новой PvE-миссии игроки будут выполнять роль командира элитного танкового подразделения союзников в последние дни войны. Задача – доставить важное сообщение через линию фронта, чтобы известить войска о завершении боевых действий. В распоряжении игрока — замаскированный легкий танк M24 Chaffee со специальным экипажем, обладающий уникальными навыками: «Разведка вокруг» для обнаружения противника и «Ошибочный приказ» для дезориентации вражеских патрулей.
Игрокам придется избегать мин, исследовать враждебные позиции и искать командные пункты с картами безопасных маршрутов. Успешное завершение миссии позволит оставить Chaffee в своей коллекции навсегда.
10 мая пройдет специальная трансляция из музея в Бовингтоне. Ветеран танкового полка Ричард Катленд и директор по маркетингу музея Ник Вайнес вместе с приглашенными гостями будут говорить о значении Дня Победы, ключевых моментах войны и развитии бронетехники. Во время стрима зрители смогут получить Twitch Drops, включая премиум-технику и уникальные стили.
Также с 8 по 12 мая в игре будут действовать бонусы: пятикратный опыт первой победы дня и скидки до 50% на премиум-технику, прокачиваемые машины, оснащение и расходные материалы.
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World of Tanks проводит акцию в честь 80-летие окончания Второй мировой войны World of Tanks игры
С 6 по 13 мая в World of Tanks продлится специальный ивент, посвященный годовщине завершения боевых действий в Европе
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