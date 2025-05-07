World of Tanks проводить акцію на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни07.05.25
З 6 по 13 травня у World of Tanks триватиме спеціальний івент, присвячений річниці завершення бойових дій у Європі. На гравців чекає новий PvE-режим «Операція Почтар», пряма історична трансляція з Танкового музею в Бовінгтоні, Twitch Drops, знижки та інші активності.
У новій PvE-місії гравці виконуватимуть роль командира елітного танкового підрозділу союзників в останні дні війни. Завдання – доставити важливе повідомлення через лінію фронту, щоб сповістити війська про завершення бойових дій. У розпорядженні гравця — замаскований легкий танк M24 Chaffee зі спеціальним екіпажем, що має унікальні навички: «Розвідка навколо» для виявлення супротивника та «Помилковий наказ» для дезорієнтації ворожих патрулів.
Гравцям доведеться уникати мін, досліджувати ворожі позиції та шукати командні пункти з картами безпечних маршрутів. Успішне завершення місії дозволить залишити Chaffee у своїй колекції назавжди.
10 травня відбудеться спеціальна трансляція з музею у Бовінгтоні. Ветеран танкового полку Річард Катленд і директор з маркетингу музею Нік Вайнес разом із запрошеними гостями будуть говорити про значення Дня Перемоги, ключові моменти війни та розвиток бронетехніки. Під час стриму глядачі зможуть отримати Twitch Drops, включаючи преміум-техніку та унікальні стилі.
Також з 8 по 12 травня в грі діятимуть бонуси: п’ятиразовий досвід першої перемоги дня та знижки до 50% на преміум-техніку, машини, що прокачуються, оснащення та витратні матеріали.
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