Windows Copilot Vision теперь будет анализировать весь экран

Microsoft начала тестирование обновлённой версии функции Copilot Vision в Windows. Теперь искусственный интеллект способен анализировать не только отдельные приложения, но и весь экран пользователя. Обновление уже доступно на ПК с процессорами Snapdragon для участников программы Windows Insider.

Copilot Vision работает по принципу совместного доступа: пользователь сам решает, что показать ИИ — конкретное окно, веб-браузер или весь рабочий стол. Функция активируется через значок с изображением очков в интерфейсе Copilot.

Обновленный Copilot Vision позволяет:

анализировать документы, презентации и веб-сайты;

давать советы по структуре и дизайну контента;

помогать с редактированием резюме;

подсказывать в процессе обучения или во время игр.

Важно, что Copilot Vision не работает в фоновом режиме — в отличие от функции Recall, которая автоматически делает снимки экрана, Vision видит только то, что пользователь показывает вручную.

Ранее Microsoft уже тестировала Vision как средство анализа содержимого в браузере Edge и изображений с камеры смартфона. Теперь технология становится полноценным цифровым помощником, ориентированным на весь пользовательский интерфейс.

Также напомним, что Microsoft работает над функцией генерации текстовых описаний изображений с помощью Copilot — она проходит отдельное тестирование.