Windows Copilot Vision теперь будет анализировать весь экран18.07.25
Microsoft начала тестирование обновлённой версии функции Copilot Vision в Windows. Теперь искусственный интеллект способен анализировать не только отдельные приложения, но и весь экран пользователя. Обновление уже доступно на ПК с процессорами Snapdragon для участников программы Windows Insider.
Copilot Vision работает по принципу совместного доступа: пользователь сам решает, что показать ИИ — конкретное окно, веб-браузер или весь рабочий стол. Функция активируется через значок с изображением очков в интерфейсе Copilot.
Обновленный Copilot Vision позволяет:
- анализировать документы, презентации и веб-сайты;
- давать советы по структуре и дизайну контента;
- помогать с редактированием резюме;
- подсказывать в процессе обучения или во время игр.
Важно, что Copilot Vision не работает в фоновом режиме — в отличие от функции Recall, которая автоматически делает снимки экрана, Vision видит только то, что пользователь показывает вручную.
Ранее Microsoft уже тестировала Vision как средство анализа содержимого в браузере Edge и изображений с камеры смартфона. Теперь технология становится полноценным цифровым помощником, ориентированным на весь пользовательский интерфейс.
Также напомним, что Microsoft работает над функцией генерации текстовых описаний изображений с помощью Copilot — она проходит отдельное тестирование.
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