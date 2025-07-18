Windows Copilot Vision тепер аналізуватиме весь екран

Microsoft розпочала тестування оновленої версії функції Copilot Vision у Windows. Тепер штучний інтелект здатний аналізувати не лише окремі програми, а й весь екран користувача. Оновлення вже доступне на ПК із процесорами Snapdragon для учасників програми Windows Insider.

Copilot Vision працює за принципом спільного доступу: користувач сам вирішує, що показати ШІ – конкретне вікно, веб-браузер або весь робочий стіл. Функція активується через піктограму із зображенням окулярів в інтерфейсі Copilot.

Оновлений Copilot Vision дозволяє:

аналізувати документи, презентації та веб-сайти;

давати поради щодо структури та дизайну контенту;

допомагати з редагуванням резюме;

підказувати в процесі навчання або під час ігор.

Важливо, що Copilot Vision не працює у фоновому режимі – на відміну від функції Recall, яка автоматично робить знімки екрану, Vision бачить лише те, що користувач показує вручну.

Раніше Microsoft вже тестувала Vision як засіб аналізу вмісту в браузері Edge та зображень із камери смартфона. Тепер технологія стає повноцінним цифровим помічником, орієнтованим на весь інтерфейс користувача.

Також нагадаємо, що Microsoft працює над функцією генерації текстових описів зображень за допомогою Copilot – вона проходить окреме тестування.