Windows будет работать быстрее. Обновление Windows App SDK от Microsoft повысит производительность приложений на 50%10.09.24
Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows App SDK версии 1.6, направленное на улучшение производительности и расширение возможностей для разработчиков. Ключевой функцией этого релиза стала поддержка компиляции Ahead-of-Time (AOT), которая ускоряет запуск приложений на 50%. Например, приложение Contoso Camera теперь загружается в два раза быстрее, а его размер сократился на одну восьмую. В локальной среде хостинга общий объем пакета уменьшился на 50%.
Кроме ускорения работы приложений, SDK 1.6 предлагает разработчикам большую гибкость. Обновленные API для управления программными пакетами позволяют запускать приложения без полной зависимости от Edge WebView2, упрощая процесс разработки и делая его более эффективным.
Одной из наиболее интересных новинок стал режим CanTearOutTabs, который позволяет пользователям отделять вкладки внутри приложения, превращая их в отдельные окна, подобно тому, как это работает в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome. Это улучшение способствует более удобной многозадачности и управлению приложениями.
Обновление является частью стратегии Microsoft по совершенствованию среды разработки Windows, предлагая разработчикам больше контроля и возможностей для оптимизации их приложений.
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