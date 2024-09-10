Windows працюватиме швидше. Оновлення Windows App SDK від Microsoft підвищить продуктивність програм на 50%10.09.24
Корпорація Microsoft випустила оновлення Windows App SDK версії 1.6, спрямоване на покращення продуктивності та розширення можливостей для розробників. Ключовою функцією цього релізу стала підтримка компіляції Ahead-of-Time (AOT), яка прискорює запуск програм на 50%. Наприклад, програма Contoso Camera тепер завантажується вдвічі швидше, а її розмір скоротився на одну восьму. У локальному середовищі хостингу загальний обсяг пакета зменшився на 50%.
Крім прискорення роботи програм, SDK 1.6 пропонує розробникам велику гнучкість. Оновлені API для керування програмними пакетами дозволяють запускати програми без повної залежності від Edge WebView2, спрощуючи процес розробки та роблячи його ефективнішим.
Однією з найцікавіших новинок став режим CanTearOutTabs, який дозволяє користувачам відокремлювати вкладки всередині програми, перетворюючи їх на окремі вікна, подібно до того, як це працює в браузерах Microsoft Edge та Google Chrome. Це покращення сприяє більш зручній багатозадачності та управлінню додатками.
Оновлення є частиною стратегії Microsoft для вдосконалення середовища розробки Windows, пропонуючи розробникам більше контролю та можливостей для оптимізації їх додатків.
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