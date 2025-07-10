Windows 11 только за 4 года смогла обогнать Windows 10 по количеству установок

Операционная система Windows 11 впервые вышла на первое место по популярности среди версий Windows. По данным StatCounter, на начало июля она установлена примерно на 52% персональных компьютеров, тогда как доля Windows 10 снизилась до менее чем 45%. На достижение этого рубежа у «одиннадцатой» ушло почти четыре года с момента релиза.

Одним из факторов роста стала естественная смена устройств — большинство новых ноутбуков и ПК уже несколько лет поставляются с предустановленной Windows 11. Кроме того, к концу поддержки Windows 10 остаётся всё меньше времени: официально она завершится осенью 2025 года. Хотя Microsoft предоставляет платные способы продления поддержки, массовый переход на более свежую версию становится неизбежным.

Пока Windows 10 продолжает работать на миллионах устройств, её лидерство на рынке подошло к концу.

К слову, в июльском обновлении Windows 11 компания Microsoft заменит традиционный синий экран ошибки (BSOD), знакомый пользователям почти 40 лет, на черный фон. Новый экран больше не будет содержать печального смайлика и QR-кода, а вместо этого покажет код ошибки и название драйвера с которым связана ошибка.

Оформление станет более строгим, в духе стандартного экрана обновления Windows 11. В компании считают, что это упростит диагностику и устранение проблем, делая информацию на экране более полезной для пользователей и специалистов.