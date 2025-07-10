Windows 11 только за 4 года смогла обогнать Windows 10 по количеству установок10.07.25
Операционная система Windows 11 впервые вышла на первое место по популярности среди версий Windows. По данным StatCounter, на начало июля она установлена примерно на 52% персональных компьютеров, тогда как доля Windows 10 снизилась до менее чем 45%. На достижение этого рубежа у «одиннадцатой» ушло почти четыре года с момента релиза.
Одним из факторов роста стала естественная смена устройств — большинство новых ноутбуков и ПК уже несколько лет поставляются с предустановленной Windows 11. Кроме того, к концу поддержки Windows 10 остаётся всё меньше времени: официально она завершится осенью 2025 года. Хотя Microsoft предоставляет платные способы продления поддержки, массовый переход на более свежую версию становится неизбежным.
Пока Windows 10 продолжает работать на миллионах устройств, её лидерство на рынке подошло к концу.
К слову, в июльском обновлении Windows 11 компания Microsoft заменит традиционный синий экран ошибки (BSOD), знакомый пользователям почти 40 лет, на черный фон. Новый экран больше не будет содержать печального смайлика и QR-кода, а вместо этого покажет код ошибки и название драйвера с которым связана ошибка.
Оформление станет более строгим, в духе стандартного экрана обновления Windows 11. В компании считают, что это упростит диагностику и устранение проблем, делая информацию на экране более полезной для пользователей и специалистов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Windows 11 только за 4 года смогла обогнать Windows 10 по количеству установок Windows операционная система статистика
Операционная система Windows 11 впервые вышла на первое место по популярности среди версий Windows.
Наушники Beyerdynamic Aventho 100 работают 60 часов и имеют ANC Bluetooth наушники
Beyerdynamic Aventho 100 оснащены 4,5-мм динамиками, Bluetooth 5.4 и значительно увеличенное время автономной работы
Наушники Beyerdynamic Aventho 100 работают 60 часов и имеют ANC
Ploopy Knob — высокоточный контроллер для прокрутки на ПК
Samsung Galaxy Flip7 получил экрану на всю внешнюю крышку корпуса
Доходы Apple от App Store растут, но игры больше не доминируют
Проекторы Sony Bravia поддерживают 4K и 120 FPS
Смартфон Moto G100 Pro с OLED дисплеем и большой батарей стоит $195
Bentley сменила дизайн эмблемы в пятый раз за всю историю
Bluetooth-колонка Marshall Middleton II имеет автономность 30 часов