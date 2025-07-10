Windows 11 лише за 4 роки змогла випередити Windows 10 за кількістю установок10.07.25
Операційна система Windows 11 вперше вийшла на перше місце за популярністю серед версій Windows. За даними StatCounter, на початок липня вона встановлена приблизно на 52% персональних комп’ютерів, тоді як частка Windows 10 знизилася менш ніж до 45%. На досягнення цього рубежу «одинадцята» пішла майже чотири роки з моменту релізу.
Одним із факторів зростання стала природна зміна пристроїв — більшість нових ноутбуків і ПК вже кілька років поставляються з встановленою Windows 11. Крім того, до кінця підтримки Windows 10 залишається все менше часу: офіційно вона завершиться восени 2025 року. Хоча Microsoft надає платні способи продовження підтримки, масовий перехід на більш свіжу версію стає неминучим.
Поки Windows 10 продовжує працювати на мільйонах пристроїв, її лідерство на ринку добігло кінця.
До речі, у липневому оновленні Windows 11 компанія Microsoft замінить традиційний синій екран помилки (BSOD), знайомий користувачам майже 40 років, на чорне тло. Новий екран більше не міститиме сумного смайлика та QR-коду, а натомість покаже код помилки та назву драйвера з яким пов’язана помилка.
Оформлення стане суворішим, у дусі стандартного екрана оновлення Windows 11. У компанії вважають, що це спростить діагностику та усунення проблем, роблячи інформацію на екрані кориснішою для користувачів та фахівців.
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Windows 11 лише за 4 роки змогла випередити Windows 10 за кількістю установок Windows операційна система статистика
Операційна система Windows 11 вперше вийшла на перше місце за популярністю серед версій Windows.
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