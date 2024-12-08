WhatsApp перестанет работать на старых iPhone только сейчас08.12.24
WhatsApp прекратит поддержку старых моделей iPhone, начиная с мая 2025 года. Приложение больше не будет работать на устройствах с версиями iOS ниже 15.1, что затронет iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Также в новой бета-версии WhatsApp для iPad из списка поддерживаемых устройств будут исключены iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и iPad mini 3.
Этот шаг является частью общей тенденции, когда разработчики фокусируются на более новых версиях программного обеспечения. Apple сообщает, что только 9% пользователей iPhone все еще используют версии iOS ниже 16. Таким образом, владельцам старых устройств придется обновить операционную систему или приобрести новое устройство, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp.
Компания Meta представила новую функцию в WhatsApp — пользовательские списки для чатов. Эта опция расширяет возможности фильтров, введённых ранее в 2024 году, и позволяет организовывать чаты по собственным категориям, например, «Семья», «Работа» и другим.
Пользовательские списки дают возможность добавлять в фильтры как индивидуальные чаты, так и группы.Для создания списка нужно нажать «+» на панели фильтров, а чтобы его отредактировать — просто удерживать название списка. Функция начнет распространяться среди пользователей в ближайшие недели, делая мессенджер еще удобнее для навигации и организации чатов.
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WhatsApp прекратит поддержку старых моделей iPhone, начиная с мая 2025 года. Приложение больше не будет работать на устройствах с версиями iOS ниже 15.1, что затронет iPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus
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