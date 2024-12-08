WhatsApp тільки зараз перестане працювати на старих iPhone 6, iPhone 6 Plus та iPhone 5S

WhatsApp припинить підтримку старих моделей iPhone, починаючи з травня 2025 року. Додаток більше не працюватиме на пристроях з версіями iOS нижче 15.1, що торкнеться iPhone 5S, iPhone 6 та iPhone 6 Plus. Також у новій бета-версії WhatsApp для iPad зі списку підтримуваних пристроїв буде виключено iPad Air першого покоління, iPad mini 2 та iPad mini 3.

Цей крок є частиною загальної тенденції, коли розробники фокусуються на новіших версіях програмного забезпечення. Apple повідомляє, що тільки 9% користувачів iPhone все ще використовують версії iOS нижче 16. Таким чином, власникам старих пристроїв доведеться оновити операційну систему або придбати новий пристрій, щоб користуватися WhatsApp.

Компанія Meta представила нову функцію в WhatsApp – списки користувачів для чатів. Ця опція розширює можливості фільтрів, введених раніше в 2024 році, і дозволяє організовувати чати за власними категоріями, наприклад, «Сім’я», «Робота» та інші.

Користувальницькі списки дають можливість додавати у фільтри як індивідуальні чати, так і групи. Для створення списку потрібно натиснути «+» на панелі фільтрів, а щоб його відредагувати просто утримувати назву списку. Функція почне розповсюджуватися серед користувачів протягом найближчих тижнів, роблячи месенджер ще зручнішим для навігації та організації чатів.