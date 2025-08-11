WhatsApp получит чаты для пользователей без учётной записи

Meta тестирует в WhatsApp новую функцию, которая позволит общаться без учётной записи. В коде бета-версии приложения для Android обнаружено упоминание так называемых «гостевых» чатов.

Судя по данным, зарегистрированные пользователи WhatsApp смогут пригласить собеседников в голосовой чат, отправив им специальную ссылку. Перейдя по ней, гость получит доступ к онлайн-чату, где можно будет отправлять только текстовые сообщения. Передача медиафайлов, голосовых или видеосообщений, а также создание групповых чатов будет недоступна.

Официально функция ещё не представлена, однако появление её упоминаний в коде указывает на то, что запуск может состояться в ближайшее время.

А еще ранее Meta официально подтвердила внедрение рекламы в мессенджере WhatsApp. Рекламные объявления появятся на вкладке «Обновление», где отображаются статусы и каналы. По данным компании, этой вкладкой ежедневно пользуются около 1,5 млрд человек по всему миру.

Реклама будет представлена в двух форматах. Во-первых, в разделе «Статус» начнут отображаться объявления, призванные продвигать интересные каналы внутри WhatsApp. Во-вторых, появятся так называемые промо-каналы — рекламные страницы, с помощью которых бренды смогут продвигать контент и набирать подписчиков.

Также Meta представила платную подписку на каналы, которая позволит пользователям получать эксклюзивные обновления. Реклама и подписки WhatsApp будут ограничены только вкладкой «Обновление» и не затронут личные чаты, звонки и групповые переписки.

Компания подчеркивает, что рекламные материалы будут персонализироваться на основе языка, региона и активности пользователя. В случае привязки к Центру аккаунтов Meta (например, Facebook или Instagram), в настройках рекламы могут использоваться данные из других сервисов.