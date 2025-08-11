WhatsApp отримає чати для користувачів без облікового запису

Meta тестує у WhatsApp нову функцію, яка дозволить спілкуватися без облікового запису. У коді бета-версії програми для Android виявлено згадування так званих “гостяних” чатів.

Судячи з даних, зареєстровані користувачі WhatsApp зможуть запросити співрозмовників до голосового чату, надіславши їм спеціальне посилання. Перейшовши по ній, гість отримає доступ до онлайн-чату, де можна буде надсилати лише текстові повідомлення. Передача медіафайлів, голосових або відео, а також створення групових чатів буде недоступною.

Офіційно функція ще представлена, проте поява її згадок у коді свідчить про те, що запуск може відбутися найближчим часом.

А ще раніше Meta офіційно підтвердила впровадження реклами в месенджері WhatsApp. Рекламні оголошення з’являться на вкладці Оновлення, де відображаються статуси та канали. За даними компанії, цією вкладкою щодня користуються близько 1,5 млрд людей по всьому світу.

Реклама буде представлена у двох форматах. По-перше, у розділі “Статус” почнуть відображатися оголошення, покликані просувати цікаві канали всередині WhatsApp. По-друге, з’являться так звані промо-канали — рекламні сторінки, за допомогою яких бренди зможуть просувати контент та набирати передплатників.

Також Meta представила платну передплату на канали, яка дозволить користувачам отримувати ексклюзивні оновлення. Реклама та підписки WhatsApp будуть обмежені лише вкладкою «Оновлення» і не торкнуться особистих чатів, дзвінків та групових листівок.

Компанія наголошує, що рекламні матеріали персоналізуватимуться на основі мови, регіону та активності користувача. У разі прив’язки до Центру облікових записів Meta (наприклад, Facebook або Instagram), у налаштуваннях реклами можуть використовуватися дані з інших сервісів.