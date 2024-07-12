WhatsApp для Android получил транскрибирование голосовых сообщений12.07.24
WhatsApp для Android наконец-то получает функцию транскрибирования голосовых сообщений, которую пользователи давно просили. Эта новая возможность, аналогичная той, что уже доступна на телефонах Pixel, позволит пользователям видеть текстовую версию голосовых сообщений.
Транскрипция будет доступна в бета-версии WhatsApp 2.24.15.5 и поддерживает пять языков: английский, испанский, португальский, русский и хинди. Транскрипции генерируются локально на телефоне и шифруются для обеспечения конфиденциальности.
Функция пока доступна не всем пользователям бета-версии, но ожидается ее более широкое развертывание в ближайшее время.
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WhatsApp для Android получил транскрибирование голосовых сообщенийWhatsApp мессенджер обновление приложения
Новая функция WhatsApp, аналогичная той, что уже доступна на телефонах Pixel, позволит пользователям видеть текстовую версию голосовых сообщений.
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