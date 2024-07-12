WhatsApp для Android получил транскрибирование голосовых сообщений

WhatsApp для Android наконец-то получает функцию транскрибирования голосовых сообщений, которую пользователи давно просили. Эта новая возможность, аналогичная той, что уже доступна на телефонах Pixel, позволит пользователям видеть текстовую версию голосовых сообщений.

Транскрипция будет доступна в бета-версии WhatsApp 2.24.15.5 и поддерживает пять языков: английский, испанский, португальский, русский и хинди. Транскрипции генерируются локально на телефоне и шифруются для обеспечения конфиденциальности.

Функция пока доступна не всем пользователям бета-версии, но ожидается ее более широкое развертывание в ближайшее время.