WhatsApp для Android отримав транскрибування голосових повідомлень

WhatsApp для Android нарешті отримує функцію транскрибування голосових повідомлень, яку користувачі давно просили. Ця нова можливість, аналогічна до тієї, що вже доступна на телефонах Pixel, дозволить користувачам бачити текстову версію голосових повідомлень.

Транскрипція буде доступна в бета-версії WhatsApp 2.24.15.5 і підтримуватиме п’ять мов: англійську, іспанську, португальську, російську та хінді. Транскрипції генеруються локально на телефоні та шифруються для забезпечення конфіденційності.

Функція поки що доступна не всім користувачам бета-версії, але очікується її ширше розгортання найближчим часом.