Все новые компьютеры Huawei перейдут на HarmonyOS вместо Windows

В мае компания Huawei завершит сотрудничество с Microsoft и прекратит использование операционной системы Windows на своих компьютерах. Решение не продлевать лицензионное соглашение было принято самой китайской корпорацией. Взамен устройства Huawei будут работать под управлением собственной операционной системы — HarmonyOS.

Ранее глава подразделения потребительской электроники Huawei Юй Чэндун заявил, что смартфоны компании полностью перешли на HarmonyOS, и дальнейшее использование сторонних платформ не планируется. Теперь аналогичный курс взят и в отношении компьютерной техники.

Ожидается, что сроки официального запуска десктопной версии HarmonyOS будут озвучены в начале мая. На первом этапе предусмотрено использование эмуляторов, что позволит запускать приложения, разработанные для Windows, и упростит переход на новую операционную систему.

На втором этапе Huawei планирует отказаться от эмуляции: разработчики будут создавать отдельные версии программ специально под HarmonyOS. Как уточняет компания, структура приложений будет близка к мобильным решениям, что должно облегчить процесс адаптации как для пользователей, так и для разработчиков.

Целью Huawei является формирование единой экосистемы устройств и программного обеспечения по аналогии с моделью, реализованной Apple.