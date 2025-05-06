Усі нові комп’ютери Huawei перейдуть на HarmonyOS замість Windows

У травні компанія Huawei завершить співпрацю з Microsoft і припинить використання операційної системи Windows на своїх комп’ютерах. Рішення не продовжувати ліцензійну угоду було прийнято китайською корпорацією. Замість пристрою Huawei працюватимуть під управлінням власної операційної системи – HarmonyOS.

Раніше глава підрозділу споживчої електроніки Huawei Юй Чендун заявив, що смартфони компанії повністю перейшли на HarmonyOS, і подальше використання сторонніх платформ не планується. Тепер аналогічний курс узятий і щодо комп’ютерної техніки.

Очікується, що терміни офіційного запуску десктопної версії HarmonyOS будуть озвучені на початку травня. На першому етапі передбачено використання емуляторів, що дозволить запускати програми, розроблені для Windows, та спростить перехід на нову операційну систему.

На другому етапі Huawei планує відмовитися від емуляції: розробники створюватимуть окремі версії програм спеціально під HarmonyOS. Як уточнює компанія, структура додатків буде близька до мобільних рішень, що полегшить процес адаптації як для користувачів, так і для розробників.

Метою Huawei є формування єдиної екосистеми пристроїв та програмного забезпечення за аналогією з моделлю, реалізованою Apple.