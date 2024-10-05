Возврат посылок Нова пошта станет бесплатным

Нова пошта отменила оплату за возврат посылки и комиссию от объявленной стоимости для отправителя в случае, если получатель отказывается от получения. Ранее отправитель должен был оплачивать 0,5% от объявленной стоимости при возврате посылки, если получатель отказался или не забрал её. Теперь эта комиссия отменена, и клиенту не нужно платить за возврат товара, если он не подошёл.

Изменения особенно выгодны для клиентов, которые занимаются коммерческими отправками, так как теперь их расходы на возврат товаров, которые не были забраны, снизятся. Ежемесячно около 1,3 млн. посылок возвращаются, и затраты на это раньше составляли 9,4 млн. грн. Теперь эта сумма останется у клиентов, а не у компании.

Кроме того НП анонсировала обновленное фирменное мобильное приложение с новым интерфейсом и дизайном. Главной визуальной особенностью стала новая бело-красная иконка. Интерфейс приложения теперь состоит из пяти вкладок: «Главная», «Курьер», «Новое отправление», «Отделение» и «Профиль».

На главной странице отображаются все ваши активные отправления, а также история предыдущих посылок с возможностью фильтрации по типу, статусу доставки и дате. Вкладка «Курьер» использует данные вашего местоположения для быстрого вызова курьера для отправки посылки. Третья вкладка предназначена для создания нового отправления, где можно выбрать тип доставки, указать сумму и размеры посылки. В разделе «Отделение» доступна карта с информацией о ближайших отделениях, почтоматах и пунктах выдачи. В последней вкладке «Профиль» собраны все настройки аккаунта и приложения.