Приложение Новая почта получило большое обновление20.09.24
«Новая почта» анонсировала обновленное фирменное мобильное приложение с новым интерфейсом и дизайном. Главной визуальной особенностью стала новая бело-красная иконка. Интерфейс приложения теперь состоит из пяти вкладок: «Главная», «Курьер», «Новое отправление», «Отделение» и «Профиль».
На главной странице отображаются все ваши активные отправления, а также история предыдущих посылок с возможностью фильтрации по типу, статусу доставки и дате. Вкладка «Курьер» использует данные вашего местоположения для быстрого вызова курьера для отправки посылки. Третья вкладка предназначена для создания нового отправления, где можно выбрать тип доставки, указать сумму и размеры посылки. В разделе «Отделение» доступна карта с информацией о ближайших отделениях, почтоматах и пунктах выдачи. В последней вкладке «Профиль» собраны все настройки аккаунта и приложения.
Скачать приложение Новой почты уже можно в App Store и Google Play.
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