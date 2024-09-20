Приложение Новая почта получило большое обновление

«Новая почта» анонсировала обновленное фирменное мобильное приложение с новым интерфейсом и дизайном. Главной визуальной особенностью стала новая бело-красная иконка. Интерфейс приложения теперь состоит из пяти вкладок: «Главная», «Курьер», «Новое отправление», «Отделение» и «Профиль».

На главной странице отображаются все ваши активные отправления, а также история предыдущих посылок с возможностью фильтрации по типу, статусу доставки и дате. Вкладка «Курьер» использует данные вашего местоположения для быстрого вызова курьера для отправки посылки. Третья вкладка предназначена для создания нового отправления, где можно выбрать тип доставки, указать сумму и размеры посылки. В разделе «Отделение» доступна карта с информацией о ближайших отделениях, почтоматах и пунктах выдачи. В последней вкладке «Профиль» собраны все настройки аккаунта и приложения.

Скачать приложение Новой почты уже можно в App Store и Google Play.