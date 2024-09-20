20.09.24

Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація

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ASUS ExpertBook B9 B9403CV

Нова платформа Intel знайшла своє місце в ноутбуці ASUS ExpertBook B9 B9403CV для корпоративного сегменту. Тут є буквально все, що потрібно для роботи, а вага при цьому не перевищує кілограма.