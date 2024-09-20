Застосунок Нової пошти отримав велике оновлення20.09.24
“Нова пошта” анонсувала оновлений фірмовий мобільний додаток з новим інтерфейсом та дизайном. Головною візуальною особливістю стала нова біло-червона іконка. Інтерфейс програми тепер складається з п’яти вкладок: «Головна», «Кур’єр», «Нове відправлення», «Відділення» та «Профіль».
На головній сторінці відображаються всі ваші активні відправлення, а також історія попередніх посилок з можливістю фільтрації за типом, статусом доставки та датою. Вкладка «Кур’єр» використовує дані вашого місця розташування для швидкого виклику кур’єра для надсилання посилки. Третя вкладка призначена для створення нового відправлення, де можна вибрати тип доставки, вказати суму та розміри посилки. У розділі «Відділення» доступна картка з інформацією про найближчі відділення, поштамати та пункти видачі. В останній вкладці «Профіль» зібрано всі налаштування облікового запису та програми.
Завантажити програму Нової пошти вже можна в App Store і Google Play.
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