Повернення посилок Нова пошта стане безкоштовною

Нова пошта скасувала оплату за повернення посилки та комісію від оголошеної вартості для відправника у разі, якщо одержувач відмовляється від отримання. Раніше відправник мав оплачувати 0,5% від оголошеної вартості при поверненні посилки, якщо одержувач відмовився чи забрав її. Тепер цю комісію скасовано, і клієнту не потрібно платити за повернення товару, якщо він не підійшов.

Зміни особливо вигідні для клієнтів, які займаються комерційними відправками, оскільки тепер їх витрати на повернення товарів, які не були забрані, зменшаться. Щомісяця близько 1,3 млн. посилок повертаються, і витрати на це раніше становили 9,4 млн. грн. Тепер ця сума залишиться у клієнтів, а не в компанії.

А ще “Нова пошта” анонсувала оновлений фірмовий мобільний додаток з новим інтерфейсом та дизайном. Головною візуальною особливістю стала нова біло-червона іконка. Інтерфейс програми тепер складається з п’яти вкладок: «Головна», «Кур’єр», «Нове відправлення», «Відділення» та «Профіль».

На головній сторінці відображаються всі ваші активні відправлення, а також історія попередніх посилок з можливістю фільтрації за типом, статусом доставки та датою. Вкладка «Кур’єр» використовує дані вашого місця розташування для швидкого виклику кур’єра для надсилання посилки. Третя вкладка призначена для створення нового відправлення, де можна вибрати тип доставки, вказати суму та розміри посилки. У розділі «Відділення» доступна картка з інформацією про найближчі відділення, поштамати та пункти видачі. В останній вкладці «Профіль» зібрано всі налаштування облікового запису та програми.