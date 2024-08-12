Volkswagen ID.3 GTX Performance с двигателем 240 кВт, разгон до сотни за 5,7 сек, цена от €52295

Volkswagen представила новый электромобиль ID.3 GTX Performance, который позиционируется как самый спортивный электромобиль марки на сегодняшний день. Модель оснащена мощным электродвигателем мощностью 240 кВт (321 л.с.), что на 30 кВт больше, чем у стандартной версии GTX.

Крутящий момент в 545 Нм превосходит показатели самых мощных двигателей с турбонаддувом, ранее выпускаемых компанией. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,7 секунды.

ID.3 GTX Performance оснащен батареей емкостью 79 кВтч, обеспечивающей запас хода около 600 км по стандарту WLTP. Быстрая зарядка позволяет восстановить заряд от 10% до 80% примерно за 26 минут. Дизайн автомобиля подчеркивает его спортивный характер с помощью новых элементов, таких как черный воздухозаборник и брендированные элементы интерьера GTX.

Внутри автомобиль оснащен 12,9-дюймовой информационно-развлекательной системой с новейшим программным обеспечением VW, проекционным дисплеем и звуковой системой Harman Kardon. Стоимость модели в Германии начинается от €52295, однако с текущей скидкой Volkswagen цена снижается до примерно €48725.