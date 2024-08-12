Volkswagen ID.3 GTX Performance з двигуном 240 кВт, розгін до сотні за 5,7 сек, ціна від €5229512.08.24
Volkswagen представила новий електромобіль ID.3 GTX Performance, який позиціонується як спортивний електромобіль марки на сьогоднішній день. Модель оснащена потужним електродвигуном потужністю 240 кВт (321 к.с.), що на 30 кВт більше, ніж стандартна версія GTX.
Крутний момент у 545 Нм перевершує показники найпотужніших двигунів з турбонаддувом, що раніше випускалися компанією. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 5,7 секунди.
ID.3 GTX Performance оснащений батареєю ємністю 79 кВтг, що забезпечує запас ходу близько 600 км за стандартом WLTP. Швидка зарядка дозволяє відновити заряд від 10 до 80% приблизно за 26 хвилин. Дизайн автомобіля підкреслює його спортивний характер за допомогою нових елементів, таких як чорний повітрозабірник та брендовані елементи інтер’єру GTX.
Всередині автомобіль оснащений 12,9-дюймовою інформаційно-розважальною системою з найновішим програмним забезпеченням VW, проекційним дисплеєм та звуковою системою Harman Kardon. Вартість моделі в Німеччині починається від €52295, проте зі знижкою Volkswagen ціна знижується до приблизно €48725.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Бренд Baseus залишається популярним та пропонує все ще якісні пристрої. Перевіримо це на прикладі двох портативних акумуляторів середньої ємності
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Volkswagen ID.3 GTX Performance з двигуном 240 кВт, розгін до сотні за 5,7 сек, ціна від €52295Volkswagen автомобіль електротранспорт
Електрокар Volkswagen ID.3 GTX Performance оснащений батареєю ємністю 79 кВтг, що забезпечує запас ходу близько 600 км за стандартом WLTP.
Стали відомі системні вимоги гри God of War Ragnarök на ПКігри комплектуючі
God of War Ragnarök вже доступна для попереднього замовлення у Steam та Epic Games Store, коштуватиме українським геймерам 1699 гривень за стандартне видання.