Volkswagen ID.3 GTX Performance з двигуном 240 кВт, розгін до сотні за 5,7 сек, ціна від €52295

Volkswagen представила новий електромобіль ID.3 GTX Performance, який позиціонується як спортивний електромобіль марки на сьогоднішній день. Модель оснащена потужним електродвигуном потужністю 240 кВт (321 к.с.), що на 30 кВт більше, ніж стандартна версія GTX.

Крутний момент у 545 Нм перевершує показники найпотужніших двигунів з турбонаддувом, що раніше випускалися компанією. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 5,7 секунди.

ID.3 GTX Performance оснащений батареєю ємністю 79 кВтг, що забезпечує запас ходу близько 600 км за стандартом WLTP. Швидка зарядка дозволяє відновити заряд від 10 до 80% приблизно за 26 хвилин. Дизайн автомобіля підкреслює його спортивний характер за допомогою нових елементів, таких як чорний повітрозабірник та брендовані елементи інтер’єру GTX.

Всередині автомобіль оснащений 12,9-дюймовою інформаційно-розважальною системою з найновішим програмним забезпеченням VW, проекційним дисплеєм та звуковою системою Harman Kardon. Вартість моделі в Німеччині починається від €52295, проте зі знижкою Volkswagen ціна знижується до приблизно €48725.