Volkswagen добавил ChatGPT в Electric ID, новый Golf, Tiguan и Passat28.06.24
Volkswagen объявила о внедрении ChatGPT в свои модели автомобилей, включая все модели Electric ID, а также новые версии Golf, Tiguan и Passat. В Европе эта интеграция уже доступна, и вскоре появится в Северной Америке.
ChatGPT интегрирован в голосовой помощник Volkswagen IDA, что расширяет его возможности и позволяет водителям взаимодействовать с автомобилем с помощью естественной речи. Водители могут использовать голосовые команды для получения информации о туристических местах, спортивных событиях и решения математических задач, что обеспечивает безопасное вождение без отвлечения от дороги.
Компания заявила, что данные отправляются анонимно в облако только в случаях, когда IDA не может обработать запрос самостоятельно, что помогает сохранять конфиденциальность пользователей. Функцию можно полностью отключить в настройках Volkswagen.
Интеграция ChatGPT с Volkswagen будет доступна в США с 2025 года. Система поддерживает несколько языков, включая английский, испанский, чешский и немецкий.
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