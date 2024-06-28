Volkswagen добавил ChatGPT в Electric ID, новый Golf, Tiguan и Passat

Volkswagen объявила о внедрении ChatGPT в свои модели автомобилей, включая все модели Electric ID, а также новые версии Golf, Tiguan и Passat. В Европе эта интеграция уже доступна, и вскоре появится в Северной Америке.

ChatGPT интегрирован в голосовой помощник Volkswagen IDA, что расширяет его возможности и позволяет водителям взаимодействовать с автомобилем с помощью естественной речи. Водители могут использовать голосовые команды для получения информации о туристических местах, спортивных событиях и решения математических задач, что обеспечивает безопасное вождение без отвлечения от дороги.

Компания заявила, что данные отправляются анонимно в облако только в случаях, когда IDA не может обработать запрос самостоятельно, что помогает сохранять конфиденциальность пользователей. Функцию можно полностью отключить в настройках Volkswagen.

Интеграция ChatGPT с Volkswagen будет доступна в США с 2025 года. Система поддерживает несколько языков, включая английский, испанский, чешский и немецкий.