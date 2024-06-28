Volkswagen додав ChatGPT до Electric ID, нових Golf, Tiguan і Passat

Volkswagen оголосила про впровадження ChatGPT у свої моделі автомобілів, включаючи всі моделі Electric ID, а також нові версії Golf, Tiguan та Passat. У Європі ця інтеграція вже є доступною, і незабаром з’явиться в Північній Америці.

ChatGPT інтегрований у голосовий помічник Volkswagen IDA, що розширює його можливості та дозволяє водіям взаємодіяти з автомобілем за допомогою природного мовлення. Водії можуть використовувати голосові команди для отримання інформації про туристичні місця, спортивні події та вирішення математичних завдань, що забезпечує безпечне керування без відволікання від дороги.

Компанія заявила, що дані відправляються анонімно у хмару лише у випадках, коли IDA не може обробити запит самостійно, що допомагає зберігати конфіденційність користувачів. Функцію можна повністю вимкнути у налаштуваннях Volkswagen.

Інтеграція ChatGPT з Volkswagen буде доступна у США з 2025 року. Система підтримує кілька мов, включаючи англійську, іспанську, чеську та німецьку.