Vodafone протестировала работу сети 5G в Украине

Во время форума Action Forum 2024 компании Vodafone и Nokia продемонстрировали возможности 5G-связи в Украине. Впервые в стране был организован 5G-телемост, соединяющий Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки. Участники форума смогли оценить качество связи между Украиной и Финляндией.

Из Хельсинки, где сеть 5G функционирует с 2019 года, на связь вышел Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио. Он недавно посетил Украину и обсуждал с украинскими коллегами инвестиции в современные технологии. Также выступил президент Nokia Mobile Networks Томми Витто.

Для связи использовались тестовые внутренние решения 5G, которые Vodafone и Nokia установили в инновационном центре Промприбор в Ивано-Франковске и в киевском офисе Vodafone.

Эти площадки стали первыми в Украине, где 5G-связь была доступна не только на специальном демонстрационном оборудовании, но и на обычных смартфонах и планшетах с поддержкой 5G. В рамках форума состоялся технологически-художественный перформанс — синхронное выступление двух музыкальных коллективов, разделённых расстоянием в 600 км. Оркестр Eclectic Sound Orchestra играл на крыше офиса Vodafone в Киеве, а женская вокальная группа Spivochi выступала на сцене Промприбора в Ивано-Франковске. Благодаря 5G-связи звук и изображение передавались без задержки, что позволило музыкантам играть синхронно.