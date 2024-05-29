Vodafone протестувала роботу мережі 5G в Україні29.05.24
Під час форуму Action Forum 2024 компанії Vodafone та Nokia продемонстрували можливості 5G-зв’язку в Україні. Вперше в країні було організовано 5G-телемост, що з’єднує Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі. Учасники форуму змогли оцінити якість зв’язку між Україною та Фінляндією.
З Гельсінкі, де мережа 5G функціонує з 2019 року, на зв’язок вийшов Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо. Він нещодавно відвідав Україну та обговорював з українськими колегами інвестиції у сучасні технології. Також виступив президент Nokia Mobile Networks Томмі Вітто.
Для зв’язку використовувалися внутрішні тестові рішення 5G, які Vodafone і Nokia встановили в інноваційному центрі Промприлад в Івано-Франківську та в київському офісі Vodafone.
Ці майданчики стали першими в Україні, де 5G-зв’язок був доступний не лише на спеціальному демонстраційному обладнанні, а й на звичайних смартфонах та планшетах з підтримкою 5G. У рамках форуму відбувся технологічно-мистецький перформанс – синхронний виступ двох музичних колективів, розділених відстанню 600 км. Оркестр Eclectic Sound Orchestra грав на даху офісу Vodafone у Києві, а жіночий вокальний гурт Spivochi виступав на сцені Промприладу в Івано-Франківську. Завдяки 5G-зв’язку звук та зображення передавалися без затримки, що дозволило музикантам грати синхронно.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Редактор фото Google Photos з ШІ тепер доступний на смартфонах Samsung GalaxySamsung оновлення фото штучний інтелект
Власники смартфонів Samsung можуть використовувати всі передові інструменти штучного інтелекту, які були доступні тільки для пристроїв Pixel
Google Play Store дозволить дистанційно видаляти застосунки з усіх пристроївGoogle додаток оновлення
Раніше була доступна тільки установка програм на різні пристрої через Play Store