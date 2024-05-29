Vodafone протестувала роботу мережі 5G в Україні

Під час форуму Action Forum 2024 компанії Vodafone та Nokia продемонстрували можливості 5G-зв’язку в Україні. Вперше в країні було організовано 5G-телемост, що з’єднує Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі. Учасники форуму змогли оцінити якість зв’язку між Україною та Фінляндією.

З Гельсінкі, де мережа 5G функціонує з 2019 року, на зв’язок вийшов Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо. Він нещодавно відвідав Україну та обговорював з українськими колегами інвестиції у сучасні технології. Також виступив президент Nokia Mobile Networks Томмі Вітто.

Для зв’язку використовувалися внутрішні тестові рішення 5G, які Vodafone і Nokia встановили в інноваційному центрі Промприлад в Івано-Франківську та в київському офісі Vodafone.

Ці майданчики стали першими в Україні, де 5G-зв’язок був доступний не лише на спеціальному демонстраційному обладнанні, а й на звичайних смартфонах та планшетах з підтримкою 5G. У рамках форуму відбувся технологічно-мистецький перформанс – синхронний виступ двох музичних колективів, розділених відстанню 600 км. Оркестр Eclectic Sound Orchestra грав на даху офісу Vodafone у Києві, а жіночий вокальний гурт Spivochi виступав на сцені Промприладу в Івано-Франківську. Завдяки 5G-зв’язку звук та зображення передавалися без затримки, що дозволило музикантам грати синхронно.