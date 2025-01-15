VLC плеер сможет генерировать автоматические субтитры к видео с помощью ИИ

На выставке CES 2025 компания VideoLAN анонсировала новую функцию для медиаплеера VLC, позволяющую автоматически создавать и переводить субтитры с использованием искусственного интеллекта.

Особенность этой функции в том, что она работает локально, без необходимости подключения к интернету. Президент VideoLAN Жан-Батист Кемпф продемонстрировал, как ИИ-модели с открытым исходным кодом способны в реальном времени создавать субтитры на нескольких языках. Ожидается, что в будущем поддержка будет расширена до более чем 100 языков.

Новая технология разрабатывалась на базе системы распознавания речи Whisper от OpenAI, первоначально в виде плагина, а теперь интегрирована непосредственно в приложение VLC. Пока неизвестно, когда именно пользователи смогут воспользоваться новой функцией.

В VideoLAN также отметили значительное достижение — VLC Player был загружен более 6 миллиардов раз.