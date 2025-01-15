VLC плеєр зможе генерувати автоматичні субтитри до відео за допомогою ШІ15.01.25
На виставці CES 2025 компанія VideoLAN анонсувала нову функцію для медіаплеєра VLC, що дозволяє автоматично створювати та перекладати субтитри з використанням штучного інтелекту.
Особливість цієї функції полягає в тому, що вона працює локально, без необхідності підключення до інтернету. Президент VideoLAN Жан-Батіст Кемпф продемонстрував, як ІІ-моделі з відкритим вихідним кодом здатні в реальному часі створювати субтитри кількома мовами. Очікується, що в майбутньому підтримка буде розширена більш ніж до 100 мов.
Нова технологія розроблялася на базі системи розпізнавання мови Whisper від OpenAI, спочатку у вигляді плагіна, а тепер інтегрована безпосередньо до VLC. Поки невідомо, коли користувачі зможуть скористатися новою функцією.
У VideoLAN також відзначили значне досягнення – VLC Player було завантажено понад 6 мільярдів разів.
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VLC плеєр зможе генерувати автоматичні субтитри до відео за допомогою ШІ додаток оновлення штучний інтелект
На виставці CES 2025 компанія VideoLAN анонсувала нову функцію для медіаплеєра VLC, що дозволяє автоматично створювати та перекладати субтитри з використанням штучного інтелекту.
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