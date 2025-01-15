VLC плеєр зможе генерувати автоматичні субтитри до відео за допомогою ШІ

На виставці CES 2025 компанія VideoLAN анонсувала нову функцію для медіаплеєра VLC, що дозволяє автоматично створювати та перекладати субтитри з використанням штучного інтелекту.

Особливість цієї функції полягає в тому, що вона працює локально, без необхідності підключення до інтернету. Президент VideoLAN Жан-Батіст Кемпф продемонстрував, як ІІ-моделі з відкритим вихідним кодом здатні в реальному часі створювати субтитри кількома мовами. Очікується, що в майбутньому підтримка буде розширена більш ніж до 100 мов.

Нова технологія розроблялася на базі системи розпізнавання мови Whisper від OpenAI, спочатку у вигляді плагіна, а тепер інтегрована безпосередньо до VLC. Поки невідомо, коли користувачі зможуть скористатися новою функцією.

У VideoLAN також відзначили значне досягнення – VLC Player було завантажено понад 6 мільярдів разів.