Видеокарты Nvidia RTX Pro получили 96 ГБ памяти GDDR725.03.25
Nvidia представила новую линейку профессиональных видеокарт RTX Pro, созданных на базе архитектуры Blackwell. В серию вошли модели для настольных систем и мобильных рабочих станций, а флагманом стал адаптер RTX Pro 6000, который будет доступен в трёх вариантах. Устройство оснащено увеличенным количеством вычислительных блоков и значительным объёмом видеопамяти GDDR7.
В основе RTX Pro 6000 лежит графический процессор Nvidia GB202. Карта получила 512-разрядный интерфейс памяти и 24 064 CUDA-ядра. Для сравнения, у GeForce RTX 5090 их 21 760. Также видеокарта оснащена 96 ГБ памяти GDDR7 с поддержкой ECC, тогда как игровой вариант предлагает 32 ГБ.
Базовая модификация RTX Pro 6000 использует систему охлаждения Double Flow Through и обладает TDP на уровне 600 Вт. Вторая версия, Max‑Q Edition, оснащена двухслотовым кулером типа «турбина», работает на пониженных частотах, но потребляет вдвое меньше энергии — 300 Вт. Третья версия, Server Edition, также рассчитана на 600 Вт, но поставляется с радиатором, адаптированным под серверные стойки.
Для настольных ПК Nvidia также выпустила модели RTX Pro 4000, RTX Pro 4500 и RTX Pro 5000. В мобильной линейке представлено шесть адаптеров, от базового RTX Pro 500 до топового RTX Pro 5000.
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Видеокарты Nvidia RTX Pro получили 96 ГБ памяти GDDR7 Nvidia видеокарта
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