Відеокарти Nvidia RTX Pro отримали 96 ГБ пам’яті GDDR7

Nvidia представила нову лінійку професійних відеокарт RTX Pro, створених на базі Blackwell архітектури. У серію увійшли моделі для настільних систем та мобільних робочих станцій, а флагманом став адаптер RTX Pro 6000, який буде доступний у трьох варіантах. Пристрій оснащений збільшеною кількістю обчислювальних блоків та значним обсягом відеопам’яті GDDR7.

В основі RTX Pro 6000 лежить графічний процесор Nvidia GB202. Карта отримала 512-розрядний інтерфейс пам’яті та 24 064 CUDA-ядра. Для порівняння, у GeForce RTX 5090 їх 21760. Також відеокарта оснащена 96 ГБ пам’яті GDDR7 з підтримкою ECC, тоді як ігровий варіант пропонує 32 ГБ.

Базова модифікація RTX Pro 6000 використовує систему охолодження Double Flow Through і має TDP на рівні 600 Вт. Друга версія, Max-Q Edition, оснащена двослотовим кулером типу “турбіна”, працює на знижених частотах, але споживає вдвічі менше енергії – 300 Вт. Третя версія Server Edition також розрахована на 600 Вт, але поставляється з радіатором, адаптованим під серверні стійки.

Для настільних ПК Nvidia також випустила моделі RTX Pro 4000, RTX Pro 4500 і RTX Pro 5000. У мобільній лінійці представлено шість адаптерів від базового RTX Pro 500 до топового RTX Pro 5000.