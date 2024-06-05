Видеокарты и мониторы MSI на выставке Computex 2024

На выставке Computex 2024 MSI представила новые гибридные видеокарты с жидкостным охлаждением, включая модели SUPRIM FUZION и EXPERT FUZION.

Видеокарта SUPRIM FUZION оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 и имеет запатентованную жидкостную систему охлаждения, встроенную в корпус. Эта модель удостоилась награды «Лучший выбор» на выставке. EXPERT FUZION использует графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.

Кроме того, MSI объявила о внедрении технологии Microsoft Dynamic Lighting, что позволяет пользователям управлять цветами и эффектами RGB на совместимых устройствах без установки дополнительного программного обеспечения сторонних производителей. MSI планирует внедрять эту технологию в будущие видеокарты.

MSI также представила новые мониторы серии PerfectEdging PRO MP с частотой обновления 120 Гц и временем отклика MPRT 1 мс. Среди них выделяются модели PRO MP252 E2 и PRO MP271A E2, которые предлагают высокую производительность и качественное изображение, что делает их идеальными для профессионального использования.